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БИНТ АУТОАДГЕЗІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серія 1584), №1 - Запоріжжя (15421) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
212,99
Економія: -45,58 грн
167,41 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (2)
224,99
Економія: -57,58 грн
167,41 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (3)
192,18
Економія: -17,62 грн
174,56 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (2)
191,99
Економія: -24,58 грн
167,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
189,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
242,40
Економія: -29,97 грн
212,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
202,36
Економія: -29,29 грн
173,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
187,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
185,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
186,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
200,98
Економія: -26,38 грн
174,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (1)
189,26
Економія: -15,27 грн
173,99 грн
Шампань
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (1)
186,90 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
199,70
Економія: -26,95 грн
172,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
184,67 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (3)
188,60 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
186,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (2)
192,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
208,99
Економія: -41,58 грн
167,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (2)
203,99
Економія: -36,58 грн
167,41 грн