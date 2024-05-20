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БАНДАЖ ЛІКТЬОВИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ WELLCARE 31010 розмір M, №1 - Запоріжжя (561227) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
207,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (1)
181,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
208,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Спортивна, 28-В
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
180,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
181,01 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
182,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
182,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
180,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
208,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
209,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
211,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
209,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
Всього: упаковка (1)
181,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
181,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
212,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
213,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 2/1
Всього: упаковка (1)
181,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
182,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
182,81 грн