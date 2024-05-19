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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір XS/S, №1 - Львів (458375) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
839,43
Економія: -102,76 грн
736,67 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (1)
600,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
696,29
Економія: -34,21 грн
662,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
717,20
Економія: -40,04 грн
677,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
708,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
764,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
876,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
708,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
761,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Всього: упаковка (1)
487,71 грн