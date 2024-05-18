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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір XS/S, №1 - Харків (458375) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
536,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (2)
571,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (1)
841,39
Економія: -101,81 грн
739,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
502,34 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
560,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Всього: упаковка (1)
512,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
502,00
Економія: -37,00 грн
465,00 грн