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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір XL/XXL, №1 - Запоріжжя (458374) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
801,99
Економія: -71,00 грн
730,99 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
571,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
720,41
Економія: -60,80 грн
659,61 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
726,00
Економія: -119,00 грн
607,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -273,80 грн
553,20 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
735,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
536,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
852,71
Економія: -64,70 грн
788,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
532,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
741,24
Економія: -79,72 грн
661,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Всього: упаковка (1)
512,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
865,17
Економія: -154,10 грн
711,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
841,06
Економія: -74,61 грн
766,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
748,70
Економія: -89,99 грн
658,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
739,06
Економія: -83,86 грн
655,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -258,40 грн
568,60 грн