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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір XL/XXL, №1 - Львів (458374) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
839,43
Економія: -102,76 грн
736,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
842,20
Економія: -42,78 грн
799,42 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (3)
775,89
Економія: -7,24 грн
768,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
775,13
Економія: -3,81 грн
771,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: упаковка (1)
776,00
Економія: -11,50 грн
764,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
777,23
Економія: -7,33 грн
769,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
571,64 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 18
Всього: упаковка (1)
776,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -178,80 грн
553,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 39
Всього: упаковка (2)
768,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
846,68
Економія: -47,26 грн
799,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Франка Івана, 8-Б
Всього: упаковка (2)
764,92
Економія: -0,12 грн
764,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (2)
776,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -16,20 грн
523,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Шевченка Тараса, 25-А
Всього: упаковка (1)
636,33 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -21,96 грн
710,04 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -15,96 грн
516,04 грн