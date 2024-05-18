БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір XL/XXL, №1 - Харків (458374) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49