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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір M/L, №1 - Запоріжжя (458373) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
682,00
Економія: -124,00 грн
558,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
671,00
Економія: -113,00 грн
558,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
868,43
Економія: -88,13 грн
780,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -73,90 грн
658,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
856,62
Економія: -93,42 грн
763,20 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
856,62
Економія: -123,56 грн
733,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -67,93 грн
784,37 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
868,43
Економія: -109,31 грн
759,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
847,33
Економія: -87,84 грн
759,49 грн