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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір M/L, №1 - Одеса (458373) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (2)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
573,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
789,70 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
850,76
Економія: -139,35 грн
711,41 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
624,25 грн