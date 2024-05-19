Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір M/L, №1 - Львів (458373) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
418,26 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -73,90 грн
658,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (3)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
839,43
Економія: -102,76 грн
736,67 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
841,80
Економія: -42,77 грн
799,03 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
773,05
Економія: -3,48 грн
769,57 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 25
Всього: упаковка (2)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
861,59
Економія: -84,55 грн
777,04 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,60 грн
640,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
Всього: упаковка (1)
563,51 грн
Аптека сімейна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
771,68
Економія: -2,42 грн
769,26 грн