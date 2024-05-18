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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір M/L, №1 - Харків (458373) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -169,10 грн
657,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -169,10 грн
657,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,90 грн
640,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
674,51 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,90 грн
640,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,90 грн
640,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -74,10 грн
657,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,90 грн
640,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,90 грн
640,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,90 грн
640,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -74,10 грн
657,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
756,61
Економія: -89,61 грн
667,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,90 грн
640,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -74,10 грн
657,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -74,10 грн
657,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,90 грн
640,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
732,00
Економія: -91,90 грн
640,10 грн