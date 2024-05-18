БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір M/L, №1 - Харків (458373) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А