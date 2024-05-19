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Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкипов'язки для лікування ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАНЦіни в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 35 см, №1 - Львів (72849) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
53,41 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (3)
65,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
68,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
68,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (3)
68,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
67,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
66,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
63,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
63,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (5)
61,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (5)
68,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (5)
68,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (27)
68,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (2)
63,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (168)
68,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (5)
66,20 грн