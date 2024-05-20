3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 20 см, №1 - Запоріжжя (72847) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека24
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Фармація
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 32
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Фармація
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21