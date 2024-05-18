3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 15 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72846) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
В інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (65)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Покров, вул. Торгова, 54/1-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38