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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72845) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
17,10
Економія: -0,12 грн
16,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (9)
25,42
Економія: -8,44 грн
16,98 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (7)
22,98
Економія: -1,62 грн
21,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 156
Всього: упаковка (10)
18,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (1)
17,85 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
Всього: упаковка (5)
24,00
Економія: -8,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (51)
21,80
Економія: -3,20 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (8)
21,80
Економія: -3,20 грн
18,60 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (8)
20,91
Економія: -3,93 грн
16,98 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (2)
22,30 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (9)
17,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Всього: упаковка (1)
19,40
Економія: -2,42 грн
16,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
17,56 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
20,00
Економія: -4,00 грн
16,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Всього: упаковка (13)
23,00
Економія: -6,02 грн
16,98 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: упаковка (24)
19,30
Економія: -2,32 грн
16,98 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 29/1
Всього: упаковка (12)
21,50
Економія: -4,52 грн
16,98 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (12)
18,70
Економія: -1,72 грн
16,98 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (3)
23,60 грн