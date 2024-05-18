3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 10 см х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72845) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 156
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (51)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Ощад аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Дешево
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Аптека бам
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Аптека
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 29/1
Аптека бам
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19