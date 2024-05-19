Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкипов'язки для лікування ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАНЦіни в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Львів (72844) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (6)
13,12 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (7)
15,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (36)
15,30
Економія: -5,16 грн
10,14 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (18)
13,20
Економія: -3,06 грн
10,14 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (6)
15,70 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (2)
16,30 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
16,70 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (7)
16,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (33)
15,42
Економія: -5,28 грн
10,14 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
13,60
Економія: -3,46 грн
10,14 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (11)
13,54
Економія: -3,40 грн
10,14 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (6)
16,90 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (2)
16,50 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (7)
16,70 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (3)
16,30 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (6)
15,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (7)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (5)
15,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (2)
15,40 грн