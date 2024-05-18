Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкипов'язки для лікування ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАНЦіни в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72844) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
14,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (25)
13,34
Економія: -3,21 грн
10,13 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (5)
11,29 грн
Елітфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
15,00
Економія: -5,00 грн
10,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (21)
13,60
Економія: -3,47 грн
10,13 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (28)
14,40
Економія: -2,20 грн
12,20 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
17,00
Економія: -4,00 грн
13,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б
Всього: упаковка (7)
12,40 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (6)
14,80 грн
Дешево
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (10)
11,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
12,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (10)
11,63 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (4)
12,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (7)
15,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (8)
11,82 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (10)
11,70
Економія: -1,57 грн
10,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 72
Всього: упаковка (3)
12,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (5)
12,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
Всього: упаковка (3)
12,20
Економія: -2,07 грн
10,13 грн