3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72843) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (10)
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Дніпро, вул. Космічна, 13-К
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, бульв. Слави, 40
Елітфарм
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Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (48)
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Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 4
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (29)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
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Київ, вул. Дяченка, 10
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Київ, шосе Харківське, 144-В
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (28)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Фармація
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Всього: упаковка (61)
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Аптека24
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Фармація
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Всього: упаковка (21)
Зачинено
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Фармація
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А