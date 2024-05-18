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Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкипов'язки для лікування ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАНЦіни в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72843) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (10)
8,05 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
9,70 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (92)
10,00
Економія: -3,00 грн
7,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (48)
9,80
Економія: -1,50 грн
8,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
9,33 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
10,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (29)
7,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г/1
Всього: упаковка (17)
8,53
Економія: -1,85 грн
6,68 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (1)
11,30
Економія: -3,58 грн
7,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (12)
11,20
Економія: -3,48 грн
7,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
11,90
Економія: -3,71 грн
8,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (28)
11,30
Економія: -3,58 грн
7,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (61)
10,90
Економія: -2,89 грн
8,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (10)
8,76 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (8)
10,40 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (5)
9,16 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (21)
10,90
Економія: -3,18 грн
7,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (11)
10,90
Економія: -3,18 грн
7,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (21)
9,80
Економія: -1,50 грн
8,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (5)
8,96 грн