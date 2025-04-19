Київ
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 107 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
119,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
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