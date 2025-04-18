Київ
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 348 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
140,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
149,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
122,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
120,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
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