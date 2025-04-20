Київ
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 105 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
129,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
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