Київ
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ МАЛОЇ РОЗТЯЖНОСТІ (BANDAGE ELASTIC TAPE SMALL TENSILITY)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 127 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
139,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
140,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
140,27 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
140,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,87 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
140,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий малої розтяжності 5 см х 5 м чорний №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
137,90 грн
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