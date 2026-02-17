Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир мозольний ульта Н др. Хаус
Лейкопластир мозольний ульта Н др. Хаус
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 2 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
155.6 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Соборності, 11
205.7 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
301.2 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
338.6 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Луцьк, просп. Відродження, 39
364.7 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, бульв. Газюка Івана, 2
369.1 км
ПЛАСТИР МОЗОЛЬНИЙ ULTRA "H Dr. House" №5
ФАРМА ХАУЗ
98,60
Економія при броні:
-4,70 грн
93,90
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню