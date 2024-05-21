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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір S/M, №1 - Запоріжжя (742954) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
864,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
869,05 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
798,00
Економія: -91,00 грн
707,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
862,31 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
862,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
871,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
837,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
843,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Центральна, 24
Всього: упаковка (1)
841,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
841,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
874,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
844,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
847,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
1023,50 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Воронцова, 5-Е
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маркова Сергія, 7-В
Всього: упаковка (1)
848,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
872,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
863,68 грн