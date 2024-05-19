БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір S/M, №1 - Львів (742954) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19