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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір S/M, №1 - Харків (742954) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
873,25 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
840,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
838,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
871,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
864,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
866,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
863,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
847,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
848,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
872,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
840,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
871,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (2)
991,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
845,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
873,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
840,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
791,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
866,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
862,62 грн