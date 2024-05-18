БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір S/M, №1 - Харків (742954) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 44 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1