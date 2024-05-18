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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір S/M, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (742954) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
837,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
871,65 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
843,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
841,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
874,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
847,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
862,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (2)
837,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (1)
863,52 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
798,00
Економія: -91,00 грн
707,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
844,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
872,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
869,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
864,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
862,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Маркова Сергія, 7-В
Всього: упаковка (1)
848,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 57
Всього: упаковка (1)
848,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
846,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
828,25 грн