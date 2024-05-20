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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір L / XXL, №1 - Одеса (742953) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
699,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
871,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (1)
881,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
866,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 48
Всього: упаковка (1)
873,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
868,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
Всього: упаковка (1)
699,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 25
Всього: упаковка (1)
844,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Компаніївка, вул. Шевченка, 75
Всього: упаковка (1)
866,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Джулинка, вул. Центральна, 32-А
Всього: упаковка (1)
864,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Долинська, вул. Соборності України, 1-А
Всього: упаковка (1)
864,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижопіль, вул. Героїв України, 70
Всього: упаковка (1)
872,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, -
Всього: упаковка (1)
869,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
873,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
Всього: упаковка (1)
899,00 грн