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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір L / XXL, №1 - Львів (742953) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (2)
899,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
848,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
460,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
847,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
842,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 23
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
Всього: упаковка (1)
806,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (2)
899,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (2)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
842,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 3-А
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
699,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
699,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 30
Всього: упаковка (1)
899,00 грн