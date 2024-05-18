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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір L / XXL, №1 - Харків (742953) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
841,80 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
842,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
868,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
843,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
837,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
838,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
847,95 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
755,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
778,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (2)
755,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
778,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Високий, вул. Ощепкова, 20-А
Всього: упаковка (1)
843,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Залізнична, 115-А
Всього: упаковка (1)
839,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
Всього: упаковка (1)
842,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 7-А
Всього: упаковка (1)
837,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Миру, 131/1
Всього: упаковка (1)
870,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141
Всього: упаковка (1)
841,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 48-В
Всього: упаковка (1)
872,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
866,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
846,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2
Всього: упаковка (1)
844,22 грн