БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір L / XXL, №1 - Харків (742953) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Високий, вул. Ощепкова, 20-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Залізнична, 115-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Богодухів, пл. Незалежності, 7-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Миру, 131/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 48-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2