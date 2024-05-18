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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір L / XXL, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (742953) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
699,78 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (1)
848,01 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
838,00
Економія: -96,00 грн
742,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Шевченка, 73/14
Всього: упаковка (1)
699,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
872,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
864,19 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Маркова Сергія, 7-В
Всього: упаковка (1)
845,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
842,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
867,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
844,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (1)
793,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покровське, вул. Центральна, 24
Всього: упаковка (1)
864,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Всього: упаковка (1)
741,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
848,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 48-В
Всього: упаковка (1)
872,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3-А
Всього: упаковка (1)
848,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
846,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2
Всього: упаковка (1)
844,22 грн