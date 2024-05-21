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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8012, (пов'язка Дезо) розмір S/M, люкс, №1 - Запоріжжя (494801) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
1081,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
1086,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
1084,30 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
1078,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
1088,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
1089,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
1191,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
1083,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Центральна, 24
Всього: упаковка (1)
1082,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
1082,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
1077,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
750,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
1082,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
1238,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маркова Сергія, 7-В
Всього: упаковка (1)
1076,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
1090,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
1077,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 26-Б
Всього: упаковка (1)
1200,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
1053,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1084,22 грн