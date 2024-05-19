Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8012, (пов'язка Дезо) розмір S/M, люкс, №1 - Львів (494801) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
1019,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
1080,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1079,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
1082,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
1082,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
1081,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
1078,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
Всього: упаковка (1)
1069,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
1077,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
849,91 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
899,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
1080,39 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
1084,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
1077,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (1)
1090,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
1089,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: упаковка (1)
1091,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
1081,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 57/70
Всього: упаковка (1)
1078,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
1086,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Хмельницького Богдана, 41-Б
Всього: упаковка (1)
1083,42 грн