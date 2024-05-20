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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8012, (пов'язка Дезо) розмір L/XXL, люкс, №1 - Одеса (494799) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
1083,25
Економія: -53,35 грн
1029,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1208,50
Економія: -56,67 грн
1151,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1224,47
Економія: -110,58 грн
1113,89 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
Всього: упаковка (1)
1225,85
Економія: -126,94 грн
1098,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
1200,78
Економія: -121,52 грн
1079,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
1202,40
Економія: -88,58 грн
1113,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
1130,19
Економія: -70,44 грн
1059,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1052,57
Економія: -36,67 грн
1015,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Всього: упаковка (1)
1197,05
Економія: -72,80 грн
1124,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
1192,79
Економія: -119,22 грн
1073,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
1191,53
Економія: -131,78 грн
1059,75 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (1)
990,00
Економія: -29,70 грн
960,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1202,24
Економія: -92,96 грн
1109,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
1190,49
Економія: -184,88 грн
1005,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (3)
1232,30
Економія: -181,77 грн
1050,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
1202,81
Економія: -108,50 грн
1094,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1215,02
Економія: -120,71 грн
1094,31 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
800,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Всього: упаковка (1)
1140,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
1047,40 грн