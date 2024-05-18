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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8012, (пов'язка Дезо) розмір L/XXL, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (494799) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
1221,40
Економія: -107,58 грн
1113,82 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
1205,23
Економія: -145,48 грн
1059,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1065,98
Економія: -50,08 грн
1015,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
1227,00
Економія: -153,43 грн
1073,57 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
Всього: упаковка (1)
1226,77
Економія: -127,86 грн
1098,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1194,17
Економія: -80,28 грн
1113,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
1107,05
Економія: -47,30 грн
1059,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1187,03
Економія: -92,72 грн
1094,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
1198,78
Економія: -193,17 грн
1005,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1196,59
Економія: -87,31 грн
1109,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
1226,47
Економія: -147,21 грн
1079,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (3)
1213,87
Економія: -163,34 грн
1050,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
1219,17
Економія: -124,86 грн
1094,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1209,88
Економія: -58,05 грн
1151,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
1082,42
Економія: -52,52 грн
1029,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
1203,97
Економія: -115,42 грн
1088,55 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (1)
990,00
Економія: -29,70 грн
960,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Всього: упаковка (1)
1196,48
Економія: -72,23 грн
1124,25 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
800,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
962,90 грн