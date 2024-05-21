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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8011, зігріваючий розмір S/M, люкс, №1 - Запоріжжя (169469) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
998,05
Економія: -90,13 грн
907,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
832,44
Економія: -83,21 грн
749,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
799,54
Економія: -49,83 грн
749,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
1085,90
Економія: -173,86 грн
912,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (1)
879,27
Економія: -129,70 грн
749,57 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
837,93
Економія: -91,47 грн
746,46 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом