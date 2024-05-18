Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Полтава, вул. Гончара Олеся, 25 Всього: упаковка (1) 856,31 Економія: -107,08 грн 749,23 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Суми, вул. Сумської артбригади, 13 Всього: упаковка (1) 866,12 Економія: -116,55 грн 749,57 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Миргород, вул. Гоголя, 170-Б Всього: упаковка (1) 783,17 Економія: -33,46 грн 749,71 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Черкаси, вул. Руставі, 13 Всього: упаковка (1) 1080,40 Економія: -168,36 грн 912,04 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 973,36 Економія: -65,44 грн 907,92 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Балківська, 30-Б Всього: упаковка (1) 1116,80 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 12 Всього: упаковка (1) 1116,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кілія, вул. Миру, 38 Всього: упаковка (1) 825,60 Економія: -79,14 грн 746,46 грн Забронювати