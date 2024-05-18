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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8011, зігріваючий розмір S/M, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169469) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
856,31
Економія: -107,08 грн
749,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
973,36
Економія: -65,44 грн
907,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
783,17
Економія: -33,46 грн
749,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
1080,40
Економія: -168,36 грн
912,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (1)
866,12
Економія: -116,55 грн
749,57 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
825,60
Економія: -79,14 грн
746,46 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом