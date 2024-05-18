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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8011, зігріваючий розмір L/XXL, люкс, №1 - Харків (169468) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Всього: упаковка (3)
1101,99
Економія: -181,18 грн
920,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
Всього: упаковка (1)
1101,99
Економія: -181,18 грн
920,81 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
1092,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
1092,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 12
Всього: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1092,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
920,81 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом