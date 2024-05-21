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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8001, еластичний розмір L/XXL, люкс, №1 - Запоріжжя (169465) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1030,00
Економія: -118,00 грн
912,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
1048,00
Економія: -136,00 грн
912,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1091,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
1059,12
Економія: -117,13 грн
941,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
1103,55
Економія: -161,55 грн
942,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
1000,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
1083,21 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
936,00
Економія: -107,00 грн
829,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
1089,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
1081,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1091,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
1083,19 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
1092,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (2)
1206,41
Економія: -93,28 грн
1113,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
1081,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
1015,13
Економія: -39,23 грн
975,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1092,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1091,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
956,93 грн