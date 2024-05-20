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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8001, еластичний розмір L/XXL, люкс, №1 - Одеса (169465) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1092,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
1013,28
Економія: -37,38 грн
975,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
1081,75 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
936,00
Економія: -107,00 грн
829,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
1083,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1091,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
1084,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
1000,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
1103,55
Економія: -161,55 грн
942,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1030,00
Економія: -118,00 грн
912,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
1048,00
Економія: -136,00 грн
912,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
1094,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (1)
1103,57
Економія: -10,98 грн
1092,59 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
985,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1091,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
1203,06
Економія: -128,07 грн
1074,99 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1128,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
1059,12
Економія: -117,13 грн
941,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (2)
1097,02
Економія: -8,19 грн
1088,83 грн