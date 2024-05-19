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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8001, еластичний розмір L/XXL, люкс, №1 - Львів (169465) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
992,16
Економія: -5,71 грн
986,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Петра і Павла, 3
Всього: упаковка (1)
711,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
956,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (1)
453,68 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1128,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляниця, вул. Стаїще, 94-А
Всього: упаковка (2)
1091,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
1082,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (1)
1092,37
Економія: -1,43 грн
1090,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
1094,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
1084,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
1228,84
Економія: -153,85 грн
1074,99 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
985,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1091,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
1081,75 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
936,00
Економія: -107,00 грн
829,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
1083,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
1013,28
Економія: -37,38 грн
975,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1092,65 грн