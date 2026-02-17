Одеса
Лейкопластир Алпе тілесний

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
84,87
Економія при броні: -4,03 грн
80,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,74
Економія при броні: -32,42 грн
67,32 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
101,18
Економія при броні: -33,86 грн
67,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,20
Економія при броні: -32,88 грн
67,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
98,30
Економія при броні: -30,98 грн
67,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
116,50
Економія при броні: -52,37 грн
64,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,84
Економія при броні: -32,52 грн
67,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,47
Економія при броні: -30,91 грн
69,56 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
98,42
Економія при броні: -24,56 грн
73,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,30
Економія при броні: -25,44 грн
73,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
83,75
Економія при броні: -14,17 грн
69,58 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
98,49
Економія при броні: -4,25 грн
94,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,97
Економія при броні: -30,41 грн
69,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,88
Економія при броні: -3,51 грн
96,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
98,00
Економія при броні: -3,76 грн
94,24 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
90,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
102,84
Економія при броні: -28,98 грн
73,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
98,03
Економія при броні: -3,82 грн
94,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,99
Економія при броні: -31,47 грн
69,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,14
Економія при броні: -5,88 грн
94,26 грн
