Київ
Лейкопластир Алпе тілесний

Лейкопластир Алпе тілесний

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 262 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,30
Економія при броні: -23,46 грн
76,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
101,00
Економія при броні: -27,85 грн
73,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,09
Економія при броні: -4,83 грн
94,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,40
Економія при броні: -5,19 грн
94,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,74
Економія при броні: -23,88 грн
76,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
97,46
Економія при броні: -3,20 грн
94,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,51
Економія при броні: -6,31 грн
94,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
101,24
Економія при броні: -4,87 грн
96,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,97
Економія при броні: -4,33 грн
95,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
97,40
Економія при броні: -19,56 грн
77,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,54
Економія при броні: -21,70 грн
77,84 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
90,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
97,28
Економія при броні: -25,11 грн
72,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,83
Економія при броні: -22,99 грн
77,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
97,24
Економія при броні: -2,98 грн
94,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,00
Економія при броні: -5,78 грн
94,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
101,41
Економія при броні: -5,05 грн
96,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
101,45
Економія при броні: -5,12 грн
96,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
100,67
Економія при броні: -33,55 грн
67,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ТІЛЕСНИЙ різних розмірів №18
Delta Medical Promotions AG
99,50
Економія при броні: -3,18 грн
96,32 грн
ГоловнаКошикОбране