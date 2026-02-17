Одеса
Лейкопластир Алпе водостійкий еластичний
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
2.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20
грн
Забронювати
Аркадія
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
4.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20
грн
Забронювати
Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
4.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60
грн
Забронювати
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
9.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60
грн
Забронювати
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
262.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
150,38
Економія при броні:
-6,10 грн
144,28
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
390.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
391.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 124
394.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 21/1
430.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
155,03
Економія при броні:
-10,75 грн
144,28
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
485.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
89,80
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
618.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
623.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
157,87
Економія при броні:
-9,61 грн
148,26
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Балога Василя, 2-Н
676.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
