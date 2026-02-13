Львів
Лейкопластир Алпе водостійкий еластичний
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
158,95
Економія при броні:
-10,69 грн
148,26
грн
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
138.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
159.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
89,80
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Балога Василя, 2-Н
185.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 21/1
216.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
151,38
Економія при броні:
-7,10 грн
144,28
грн
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
624.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20
грн
Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
625.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60
грн
Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
625.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20
грн
Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
627.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
719.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
152,61
Економія при броні:
-8,33 грн
144,28
грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 124
812.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
812.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
812.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
620.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
