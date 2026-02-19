Дніпро
Лейкопластир Алпе водостійкий еластичний
Лейкопластир Алпе водостійкий еластичний
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
2.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 124
6.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
130.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
150,83
Економія при броні:
-6,55 грн
144,28
грн
Забронювати
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
392.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20
грн
Забронювати
Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
393.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20
грн
Забронювати
Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
394.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60
грн
Забронювати
Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
398.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60
грн
Забронювати
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
398.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
134,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 21/1
599.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
154,60
Економія при броні:
-10,32 грн
144,28
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
655.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
89,80
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
742.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
815.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
154,19
Економія при броні:
-5,93 грн
148,26
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Балога Василя, 2-Н
937.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00
грн
Забронювати
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Одеса, вул. Торгова, 37
392.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
