Дніпро
Лейкопластир Алпе водостійкий еластичний

Лейкопластир Алпе водостійкий еластичний

Дніпро (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
2.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 124
6.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
130.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
150,83
Економія при броні: -6,55 грн
144,28 грн
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
392.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20 грн
Аркадія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
393.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
131,20 грн
Адмірал
Відчинено
Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
394.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60 грн
Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
398.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
125,60 грн
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
398.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
134,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 21/1
599.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
154,60
Економія при броні: -10,32 грн
144,28 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
655.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
89,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
742.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
815.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
154,19
Економія при броні: -5,93 грн
148,26 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Балога Василя, 2-Н
937.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
132,00 грн
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Одеса, вул. Торгова, 37
392.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ВОДОСТІЙКИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ XL №4
Delta Medical Promotions AG
ГоловнаКошикОбране