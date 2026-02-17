Одеса
Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк
Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,78
Економія при броні:
-6,72 грн
98,06
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,69
Економія при броні:
-36,04 грн
69,65
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,03
Економія при броні:
-36,59 грн
72,44
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,73
Економія при броні:
-34,08 грн
69,65
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
107,14
Економія при броні:
-36,86 грн
70,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,16
Економія при броні:
-34,51 грн
69,65
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
96,50
Економія при броні:
-33,80 грн
62,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,80
Економія при броні:
-36,15 грн
69,65
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
106,46
Економія при броні:
-36,96 грн
69,50
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
96,99
Економія при броні:
-15,52 грн
81,47
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,22
Економія при броні:
-23,75 грн
81,47
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
107,53
Економія при броні:
-35,09 грн
72,44
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,37
Економія при броні:
-5,78 грн
98,59
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,59
Економія при броні:
-34,09 грн
69,50
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
124,20
Економія при броні:
-58,18 грн
66,02
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,70
Економія при броні:
-5,14 грн
104,56
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,85
Економія при броні:
-34,35 грн
69,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
