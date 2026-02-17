Одеса
Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк

Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,78
Економія при броні: -6,72 грн
98,06 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,69
Економія при броні: -36,04 грн
69,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,03
Економія при броні: -36,59 грн
72,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,73
Економія при броні: -34,08 грн
69,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
107,14
Економія при броні: -36,86 грн
70,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,16
Економія при броні: -34,51 грн
69,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
96,50
Економія при броні: -33,80 грн
62,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,80
Економія при броні: -36,15 грн
69,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
106,46
Економія при броні: -36,96 грн
69,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
96,99
Економія при броні: -15,52 грн
81,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,22
Економія при броні: -23,75 грн
81,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
107,53
Економія при броні: -35,09 грн
72,44 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,37
Економія при броні: -5,78 грн
98,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,59
Економія при броні: -34,09 грн
69,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
124,20
Економія при броні: -58,18 грн
66,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,70
Економія при броні: -5,14 грн
104,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,85
Економія при броні: -34,35 грн
69,50 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00 грн
ГоловнаКошикОбране