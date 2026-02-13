Львів
Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк
Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
91,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,10
Економія при броні:
-25,37 грн
79,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,10
Економія при броні:
-6,01 грн
99,09
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
106,60
Економія при броні:
-8,52 грн
98,08
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
111,19
Економія при броні:
-31,51 грн
79,68
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
106,00
Економія при броні:
-7,06 грн
98,94
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,44
Економія при броні:
-5,14 грн
98,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
111,83
Економія при броні:
-7,66 грн
104,17
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,64
Економія при броні:
-4,14 грн
99,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 58
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,32
Економія при броні:
-4,77 грн
98,55
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,17
Економія при броні:
-5,67 грн
99,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,05
Економія при броні:
-4,93 грн
98,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
111,08
Економія при броні:
-8,56 грн
102,52
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,90
Економія при броні:
-4,22 грн
99,68
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
110,95
Економія при броні:
-8,43 грн
102,52
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
111,36
Економія при броні:
-6,84 грн
104,52
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
3.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
3.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,55
Економія при броні:
-13,69 грн
90,86
грн
Забронювати
Показати більше
