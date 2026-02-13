Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк
Лейкопластир Алпе дитячий зоопарк
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 330 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
124,20
Економія при броні:
-6,40 грн
117,80
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
96,72
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
110,53
Економія при броні:
-7,67 грн
102,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,00
Економія при броні:
-6,17 грн
98,83
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
113,16
Економія при броні:
-9,10 грн
104,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,54
Економія при броні:
-28,36 грн
81,18
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
130,00
Економія при броні:
-36,88 грн
93,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,47
Економія при броні:
-28,29 грн
81,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
110,77
Економія при броні:
-8,38 грн
102,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,10
Економія при броні:
-6,74 грн
102,36
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
109,79
Економія при броні:
-28,59 грн
81,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
103,21
Економія при броні:
-15,48 грн
87,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
105,48
Економія при броні:
-17,75 грн
87,73
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
104,01
Економія при броні:
-12,04 грн
91,97
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Костянтинівська / Ярославська, 15/23
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ДИТЯЧИЙ "ЗООПАРК" №8
Дельта Медікел
100,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню